Viis põhjust, miks puhata sel suvel just Järvamaal

Paljudele meist seostuvad muuseumid üksluisusest ja igavusest tulvil ruumiga, kus ei julge õigupoolest istuda ega astuda. Selle arvamuse lükkab Järvamaa oma uhke muuseuminimistuga totaalselt ümber. Asub ju just Järvamaal Eesti Piimandusmuuseum, kus oleks lausa patt lihtsalt käed rüpes istuda. Kaugel sellest! Kui julgemad piimasõbrad proovivad käsitsi lehmalüpsi, siis käised saab üles käärida ka muuseumi töötubades. Selle, kas soovid õppida meistri juhendamisel valmistama võid, sõira, jäätist või hoopis kohukest, saab igaüks juba oma maitse järgi valida. Iseäranis hea aeg piimandusmuuseumi külastamiseks on kesksuvel, 14. juulil, kui toimub Eesti Piimandusmuuseumi lehmale pühendatud piimapäev.

Kui piima on nimetatud Eesti valgeks kullaks, siis Järvamaal saad teha ka sõna otseses mõttes kuldseid tegusid. Kuldtikandi kaunist kunsti saab õppida Esna galerii võrratu meistri Lilian Bristoli käe all. Enda raadiosaatejuhi oskused saab proovile panna Türil Eesti Ringhäälingumuuseumis ning nostalgitsemiseks pole paremat paika kui Järva-Jaani vanatehnika varjupaik.

Omamoodi linnaekskursiooni saad endale korraldada otse Paide linnas, kus giidiks on ei keegi muu kui sina ise. Selleks on vanalinnas 24 majal tahvel teabe ja QR-koodiga, mille üles pildistades muutub sinu nutiseade matkajuhiks. Majalugudega tutvust tehes saad teada, mis on ühes või teises majas varem toimunud, millal on see ehitatud, kes on seal vahepeal elanud, aga sedagi, mis toimub seal nüüd. Sellega muuseumirõõmud Paide linnas ei piirdu. Suve hakul avab seal uksed uus Wittensteini Tegevusmuuseum „Rännak 19. sajandi väikelinna", kust leiab erinevaid meistrite töötube - apteekri ja rahvameditsiini õpitubadest toiduvalmistamise ja käsitöö tubadeni.