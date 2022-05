TOP 5 | Puhkus Valgamaal laeb akud terveks aastaks

1. Lummav loodusturism

On üllatav, kui mitmekesine on Eestimaa loodus ja kui suures osas see vaid mõnesaja kilomeetri läbides muutub. Seega – kui sa pole käinud jalutamas keset Valgamaa kuplilist maastikku, ei saa sa ka kuidagi öelda, et oled Eestimaad näinud. Puhkus perega ja loodusturism on sõnad, mis sobivad suurepäraselt kokku! Ning kui värske õhk, matkamine, meeliköitvad loodusvaated ja parasjagu privaatsust on just see, mida sinu pere ühelt õnnestunud suvepuhkuselt ootab, siis tasubki Valgamaa loodusradadega tutvuma tõtata.

Iseseisvaks looduse avastamiseks on väga sobilikud näiteks Karula rahvuspargi matkarajad, mis keerlevad ümber 60 järve. Jah, neid siravaid veesilmasid on tõesti just nii palju!

Alustuseks võib proovida Ähijärve õpperada, mis tutvustab kunagisi teid, taaselustades heinamaatee, Ähijärve kallasraja, jalgraja, aga ka metsatee ja hobusetee.

Mõnus on Valgamaal ka teisi erineva pikkusega matkaradasid mõõta. Näiteks Otepää looduspargis Pühajärve ääres kulgev Murrumetsa matkarada (3,5 km) ja looduskaunis parkmetsas käänduvad Tõrva terviserajad (11,1 km) pakuvad perele tõeliselt kauni jalutamiselamuse. Ja kui on soov loodusturismi raames ka pisut matkateenuseid kasutades romantikat kogeda, on meeldejäävaks elamuseks päikeseloojangul algav valguspaadimatk Koorküla Valgjärvel Mulgimaal. Valgjärv on legendidest tulvil ja põneva ajalooga koht – järve põhjas on puidust linnuse varemed.

Kui soovid pere või sõpradega veelgi Lõuna-Eesti järvesid ja jõgesid avastada, võta ühendust loodusturism.ee professionaalse meeskonnaga ja seiklus saabki alguse.

2. Seikluslik meelelahutus