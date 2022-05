BALI | Maagiline ja romantiline jumalatesaar, kust lahkutakse alati õnnelikuna

Pandeemiaeelne lennuliiklus on Balil vaikselt taastumas. See tähendab, et suhteliselt soodsaid pakkumisi Tallinnast lennates veel ei kohta. Hetkel on soodsamad edasi-tagasi piletid valdavalt üle tuhande euro ning paari vahepeatusega. Soovitatav on uurida marsruuti läbi suuremate transiitlinnade nagu Istanbul, Bangkok ja Kuala Lumpur.

Bali on kõige rahvarohkem ajal, mil meil on suvi ja suuremad pühad. Kuigi madalhooaeg langeb vihmastele kuudele novembrist märtsini, siis päikesest neil kuudel puudust ei tule ning vihm on samuti pigem lühiajaliste sahmakate näol. Kuna Bali on peamiselt hinduistlik, siis ei mõjuta turismi ka ramadaan. Suurim püha aastas on Nyepi ehk Bali uusaasta, mis hõlmab endas fantastilisi paraade ühes karja meestega tirimas suuri käsitsi tehtud ogoh-ogohe ehk deemonlikke kujusid. See toimub 24 tundi enne vaikusepäeva, mil isegi lennujaam vaibub ja lennukid õhku ei tõuse. Elektri ja liiklusvahendite kasutamine on vaiksel päeval samuti keelatud. Sel päeval tuleb turistidel vaikselt toas püsida, kuid ööpäev varem festivalipidustustest osa saamine on suur elamus. Nyepi ajaks on turistidel võimalus ka lähedal asuvatele paradiisisaartele pageda, kui toas istumine keset meeli ei eruta. Surfarid leiavad parimaid laineid Bali lääneosas maist oktoobrini, seejärel tuule suund muutub ja saare idaosa muutub surfile sobilikumaks.