Eestist Kreekasse saab nüüd uhiuute ja roheliste lennukitega

TEZ Tour Eesti tegevjuhi Svetlana Vertjanova sõnul eristuvad SKY Expressi lennukipargi Airbus A320neo lennukid parima kütusekulu, süsinikdioksiidi heitkoguste ja müranäitajate poolest. „Kreeka on Eesti inimeste seas üks armastatumaid puhkusesihtkohti imelise looduse ja kliima, kreeklaste külalislahkuse ja võrratu köögi tõttu ning ka Euroopa Turismiliitude Assotsiatsiooni ECTAA 2022. aasta soovitatud sihtkoht. Nüüd on võimalik puhkust Kreekas nautida juba alates reisi algusest — kvaliteetse Kreeka lennufirma uhiuute lennukite pardal.”

SKY Expressi kommertsdirektor Yannis Lidakis rõhutas, et SKY Expressi eesmärk on viia reisijate lennukogemus uuele tasemele. Eelmisel aastal moderniseeris ettevõte oma lennukiparki uhiuute Airbus A320neo ja ATR 72-600 ostmisega, tehes turismivaldkonna jaoks enneolematult keerulisel perioodil lennundusvaldkonnas ühe maailma suurima investeeringu. Uute lennukitega opereerib SKY Express Kreeka kõige uuemat ja keskkonnasõbralikumat lennukiparki ning üht keskkonnasõbralikumat lennukiparki kogu Euroopas. „Töötame iga päev kirglikult oma organisatsiooni, infrastruktuuri ja meeskonna arendamise nimel, et pakkuda reisijatele lihtsat, mugavat, lõbusat ja taskukohast reisikogemust. Meil on hea meel alustada koostööd TEZ Tour Estoniaga ja ootame kõiki Eesti inimesi Kreekasse,” lisas Lidakis.