Puhka Eestis soovitab: mida teha algaval nädalavahetusel?

Reede õhtul saab kuulata Estonia kontserdisaalis ERSO Kevadklassika kontserti, dirigeerib Neeme Järvi. Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis on juuni keskpaigani vaatamiseks näitus „ Kuidas valmis film apteeker Melchiorist ”.

Mai on looduskaitsekuu — metsarahval on saabunud poegemise aeg, terve mets on kui üks suur sünnitusmaja. Sellest lähtuvalt soovitame metsas liikuda peamiselt mööda radu ja vaiksemalt kui tavaliselt. Tule matka koos grupijuhiga: reede õhtul toimub Soomaal piibrimatk, laupäeval Luunja Laukasoos matk nimega ”Karu on liikvele läinud” ja pühapäeval emadepäeva pannkoogiretk Suursoosse.