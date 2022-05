Künklik ja metsaderohke Eesti kaguosa on kõige vanema asustusega piirkond Eestis. Siin, erinevate kultuuride ja riikide piirialal, elavad võrokesed ja setod – kaks natuke salapärast ning omamoodi rahvast. Mujalt Eestist tulijale on see ummamuudu rahvas ikka salapärane tundunud. On nagu oma, aga natuke nagu võõras ka. Saame siis tuttavaks!

Setomaa ja Vana-Võromaa – kaks kultuuriruumi

Eripärane on siinse rahva keelepruuk – lõunaeesti keel –, mille juured ulatuvad mitme tuhande aasta tagusesse aega. Võrokesed kõnelevad võro keelt, setod seto keelt, kõlab see üsna ühtmoodi, aga kohaliku rahva jaoks on keeltel selge vahe sees.

Võrokestel ja setodel on palju sarnasusi, ent veel enam erinevusi, mida esmapilgul ei pruugi tabadagi. Seto tunneb eksimata ära naiste kõlisevate hõbeehete järgi, pika musta sukmani või meeste pükste peal kantava särgi ja säärsaabaste järgi. Võrokeste pidorõivas hahk suursärk värvikireva vöö ja punaste kaunistustega ning naiste mitmevärviliste triipudega undrukud näitavad teistmoodi olemist ja hingelaadi.

Nii võrokestel kui ka setodel on mitmeid maailmas ainulaadseid kombeid. Setodelt on UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kantud kordumatu laulmisetava seto leelo, Vana-Võromaalt on esindusnimekirjas võrokeste elav ja rikkalik suitsusauna kombestik.

Rõõmsameelsed inimesed

Külalistest on võrokestel ja setodel alati hea meel. Meeleldi jagatakse esivanematelt pärandatud traditsioone ja looduslikku eluviisi, näidatakse tantse ja laule.