Helsingist saabuv reisilennuk avab Pärnus rahvusvahelise lennuliikluse

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius tõdes, et Pärnu turismiettevõtjad on lennuühenduse taastumist Soomega oodanud pea kümme aastat ning on tähelepanuväärne, et tänasest saab Pärnu regulaarse lennuühenduse Helsingiga, suve alguses ka Rootsiga. „Suur tänu kõigile, kes tegid rahvusvahelise lennuliikluse taastamise Pärnule võimalikuks ning soovin edukat lennuliiklust Põhjamaade pealinnade ja Pärnu vahel," lausus linnapea.

Estonia Spa Hotelsi juht Andrus Aljas nentis, et Pärnumaa turismiettevõtjate esimene eesmärk on täidetud – Pärnu lennujaamas algavad rahvusvahelised lennud. „Meie teine ühine eesmärk on aidata igati kaasa, et need lennud saaksid meie Soome ja Rootsi klientide seas populaarseks ja kasvataks oluliselt Pärnumaad külastavate turistide arvu. On ju Helsingist ja Stockholmist ainult ligi tunniajase lennu kaugusel Balti mere kõige soojema veega rand ning palju kvaliteetseid hotelle ja teisi ajaveetmise võimalusi," märkis Aljas.