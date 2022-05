VALI VÄLJA | Üheksa parimat kohta, kuhu maikuus puhkusele sõita

Mitmepalgeline Malta pakub maikuus mõnusat ilma, mis püsib +20 °C ringis. Kõige hoogsam turismihooaeg pole veel alanud. Seega on turistidel õige aeg ja piisavalt ruumi, et uudistada saart ümbritsevaid megaliittempleid, imetleda Dingli kaljusid ja külastada näiteks Vallettas asuvat Suurmeistri paleed (Grand Master's Palace).

Barcelonas paistab alati päike. Maikuus on see eriti armastatud sihtkoht, kuna puuduvad veel turistide massid. Ajalooline, kuid samas kaasaegne miljonilinn on täis ostlemisvõimalusi ning restoranid oma maitsvate hõrgutistega on suurepärane võimalus aega veeta ja ühtlasi inimeste saginat jälgida.

Neil, kellel on võimalus maikuus puhkust võtta, on mõnusaid valikuid küllaga nii Euroopa lähistel kui ka kaugemal. Maikuus võib suunduda rahulikule puhkusele Kariibi mere saartele, nautida Itaalias päikest ja veini ilma suuremate turistidehordideta või suunduda kultuuri- ja gurmeepuhkusele Euroopa linnadesse.

Need, kes otsivad glamuuri, peaksid maikuus suunduma Prantsuse Rivierale. Sel ajal toimub Cannes'is maailmakuulus filmifestival, mis kogub igal aastal linnatänavatele kinotaeva säravamaid tähti. Muidugi on glamuuril omad varjuküljed: hotellide ja teenuste hinnad tõusevad festivali ajal taevasse ning peab olema valmis kõikvõimalikeks ummikuteks.

Dominikaani Vabariik on võluv kombinatsioon rannapuhkusest, maitsvast köögist ja vabaõhutegevustest. Lopsakad metsaalad pakuvad hulgaliselt matkaradu, paadireisid ja valged liivarannad hoiavad snorgeldajaid ja loodusesõpru tegevuses. Hinnatasegi on suhteliselt soodne.

Mais võiks kaaluda ka Kariibi mere sihtkohti. Kliima on aastaringselt soodne, ent suuremaid ummikuid on võimalik vältida just nimelt maikuus. Soe merevesi meelitab juba veidi inimtühjadesse randadesse ning pingevaba õhkkond tagab puhkuse meeleolu.

Firenzest lõuna pool asuv Siena on täis keskaegset atmosfääri ja atraktiivseid restorane. Linna 1348. aastal valminud katedraal on üks kaunimaid. Ja pole üldsegi üllatav, et Toscana maastikud on inspireerinud nii paljusid kunstnikke.

Kesksuvel, juulis-augustis, võib Itaalias olla liiga palav ja ülerahvastatud, eriti põhja poolt saabuvate reisijate jaoks. Maikuus pakub Toscana maitsvat toitu ja veini, võimalust külastada ajaloolisi paiku ja imetleda kauneid päikesepaistelisi maastikke. Mai on hea aeg näiteks auto rentimiseks ning kaunite Toscana maakohtade imetlemiseks. Veinimajad kutsuvad oma tooteid degusteerima ja väikesed söögikohad on täis maitsvaid elamusi.

Tänu Malta kirevale ajaloole on saare toidukultuur mitmekesine ning ühendab suurepäraselt Vahemere ja Lähis-Ida maitseid. Sõbralik õhkkond, armsad väikesed külakesed ja kultuur teevad Maltast suurepärase sihtkoha ka kõige nõudlikumale reisijale. Pealinn Valletta on Euroopa väikseim pealinn. Sealt leiab ajalooliste tänavate keskelt kultuuri, muuseume ja kauplusi.

Prantsuse Riviera on alati olnud populaarne elegantsi otsivate turistide ja kuulsuste seas. Cannes'i ümbruses asuvad Nice, Monte Carlo ja Saint-Tropez pakuvad endiselt möödunud ajastu lummust, kauneid randu ja türkiissinist merd. Need, kes reisivad väiksema eelarvega ja tahavad ummikuid vältida, peaksid eelistama suuremate linnade vahele jäävaid väikelinnu ja võluvaid külakesi.

Šotimaa

Šotimaa oma võimsa maastiku ja vahel ka kehvapoolsete ilmastikutingimustega sobib mais siiski reisi sihtkohaks võtta. Võib külastada pealinna Edinburghi, mis on täis muuseume ja kauplusi, väikseid pubisid ning mõnusaid restorane. Linna tänavad meelitavad fotohuvilisi ning ajalooline keskkond paelub jalutajaid. Edinburghi loss, Šoti Rahvuslik Moodsa Kunsti Galerii, Rosslyni Kabel ja linna servas kõrguv iidne vulkaan Arthur's Seat, mis on Edinburghis asuvate mägede rühma peamine tipp. Kõik see pakub tegevust terveteks päevadeks. Ka on võimalik osaleda linna jalutuskäikudel koos giidiga, kus teemaks võivad olla ajaloolised sündmused või siis koguni kummitustega seotud lood.

Šotimaa on aga palju enamat kui ajalooline Edinburgh. Mai on loodusturismi jaoks suurepärane aeg. Gairngormsi rahvuspark, Skye saar ja Loch Lomond on täis unustamatuid maastikke. Alati on elamus ka kohalike piiritusetehaste külastamine avastamaks Šoti viski saladusi.

Nepal

Kui oled kunagi unistanud matkamisest või ronimisest Himaalajal, on mai üks parimaid kuid selleks. Juuni vihmasadu pole veel kohale jõudnud ning nähtavus nõlvadel on keskmiselt hea. Osa turismisihtkohti on mais ülekoormatud, mistõttu tasub Nepaliga tutvust teha ka turistide peamistest meelispaikadest eemal.

Mai keskel tähistatakse kogu Nepalis Buddha sünnipäeva. Igal piirkonnal ja inimrühmal on tähtpäeva tähistamiseks omad tavad, mis pakuvad turistidele täiesti ainulaadset võimalust riigi kultuuri tundma õppimiseks.

California

Vaikse ookeani rannikul asuv California on sihtkoht, mida võib külastada igal aastaajal. Ent just hiliskevadel õide puhkev osariik on kõige ilusam. Maikuus pole Los Angelese piirkonnas veel nii kõrvetavalt kuum kui suvel ja ka vihmase San Francisco päike on veel mõnus. Ning hooaegki pole veel alanud.

California suvehooaeg algab tegelikult juunis, seega on hinnad maikuus veel madalad. Küll aga tõuseb temperatuur ja algab rannahooaeg. Loodust armastavatele reisijatele on California looduspargid imepärasteks vaatamisväärsusteks.

