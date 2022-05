DUBAI | Rekordeid purustav tulevikulinn, mille teevad põnevaks kontrastid

Tervis ja ravimid. Tuleb silmas pidada, et mõned Eestis saadaval olevad käsimüügi- ja retseptiravimid on Araabia Ühendemiraatides kontrollitavad ravimid ning neid ilma eelneva Araabia Ühendemiraatide Terviseministeeriumi loata riiki kaasa võtta ei ole lubatud. Riigi kodanikele ja residentidele on loa taotlemine kohustuslik, riiki külastavatele reisijatele vabatahtlik. Täpsem info .

Kontrastid on need, mis Dubai sedavõrd huvitavaks teeb ning avastamimisrõõmu leidub ohtralt.

Linn on kõrbesadamaist võrsunud ja kasvanud elavaks metropoliks, rekordeid purustavad ehitised ja viimase peal ostukeskused on kõik lähikümnenditel kerkinud. Isegi kaevetööd kurikuulsa Burj Khalifa puhul ei alanud enne 2004. aasta jaanuari.

Dubai on kontrastne — pilvelõhkujaist kubisev sillerdav taevalaotus on kohati sedavõrd grandioosne, et mõistus tõrgub seda vastu võtmast. Modernne kollektsioon peenetest poodidest ja restoranidest pakub igale maitsele midagi. Luksuslikud hotellid on valmis võõrustama ka kõige nõudlikumaid külastajaid stiilselt ja ootusi ületavalt.

Millal minna?

Dubais on aastaringselt palav, kuid talv on parim aeg külastamiseks. Detsembris on keskmine temperatuur 25-30 kraadi kandis. Kellele meeldib sviitreid kaasa pakkida, on samuti õnnesärgis, sest varahommikud või hilisõhtud kõrbes on märkimisväärselt jahedamad. Ka konditsioneerist Dubais puudust ei tule.

Lisapõhjus talviseks külastamiseks on Dubai poodlemisfestival, mis leiab aset jaanuaris ja pulbitseb suurepärastest allahindlustest, elavast muusikast ja mitmetest korraldatavatest loteriidest.

Mida võiksid teada?



Dubai on mitmes mõttes modernne linn, kuid teatud reeglitega, mis kehtivad kõigile. Riietuse osas on tagasihoidlikkus parimaks valikuks. Vaatamata sellele, et kohtate Dubais inimesi pea kõike kandmas, siis on õlgade ja põlvede katmine lugupidav. Mõelge näiteks t-särgi ja keskmise pikkusega seeliku või teksade peale.

Reisisellidel, kes soovivad linnast väljas olevaid mošeesid külastada nagu näiteks Sheikh Zayed Grand Mosque’i Abu Dhabi lähistel, tuleb veel rohkem tähelepanu pöörata enda riietusele.

Mõned läänemaailmale tavapärased käitumisharjumused on Araabia Ühendemiraatides kas taunitavad või koguni illegaalsed. Avalikus ruumis kiindumuse näitamine või purjus olemine on karistatav. Alkoholi võib siiski pruukida selleks ette nähtud litsenseeritud hotellibaarides, restoranides ja klubides.

Dubai on väga turvaline linn isegi üksikutele naisterahvastest turistidele ning terve politseiüksus on pühendunud turistidele. Sellegipoolest on Dubai näol tegemist suure linnaga ning tavapärane valvas olek ei tee kellelegi liiga.

Kui keset poodlemist peaks ette tulema, et telefoni aku saab tühjaks, siis laadijaid laenatakse kaubanduskeskustes tasuta.

Valuuta: Araabia Ühendemiraatide dirham (AED)

Keeled: araabia keel, kuid paljud räägivad ka inglise keelt

“Aitäh“ — ashkuruk

“Olgu rahu teiega” (tavapärane tervitus) — As-salaam ’alykum; vastuseks “Wa ’alaykum as-salaam” ehk “olgu rahu ka teiega”

“Tere“ — marhabana

Riigi suunakood: +971

Pealinn: Abu Dhabi