Kevad Prahas. Soodsad lennupiletid on käega katsutavad

21. – 24. mai (laupäev – teisipäev) saab hea hinnaga ööbida kesklinna 4-tärni hotellis EA Hotel Downtown. Vaclavi väljak ja Praha rahvusmuuseum on 300 m kaugusel. WiFi-ühendus on tasuta. Hotellis on tervisekeskus, kus on saun ja mullivann. Lähim metroojaam on 200 m kaugusel ning Praha pearaudteejaam on 2 metroopeatuse kaugusel. Kaheinimese toa hind koos hommikusöökidega tuleb 168 eurot.