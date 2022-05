Airbnb äri õitseb, kuid tõusevad ka hinnad

Kodu jagamise platvorm teenis esimeses kvartalis tuluna 1,5 miljardit dollarit, mis on 70% rohkem kui aasta varem. Aktsionäridele saadetud kirjas selgitas ettevõte, et tulude kasvu põhjustasid suurenenud broneeringud ja hinnakasv võrreldes 2019. aastaga 37% ja võrreldes 2021. aastaga 5%.

Muu hulgas on suurenenud broneeringute tegemine Põhja-Ameerikas ja linnavälistes sihtkohtades, mille hinnad on tavaliselt ka kõrgemad.

Lisaks tõi ettevõte välja, et nende veebilehekülje kaudu on registreerunud üle 34 000 inimese, kes pakuvad kodu Ukrainast põgenevatele põgenikele. Veebruari lõpus teatas ettevõte, et pakub tasuta ajutist eluaset ka kuni 100 000 Ukraina põgenikule.