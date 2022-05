Euroopa populaarne sihtkoht keelab suitsetamise kõigis oma randades

Kehtima hakkava keelu eesmärk on kaitsta keskkonda ja tagada kodanike õigus nautida puhast, saastamata, suitsu- ja sigaretivaba keskkonda. Kui praegu juhivad vallatöötajad rannaaladel olukorrale lihtsalt tähelepanu, siis peagi asendub see nõuanne 30-eurose trahviga.

"Ma arvan, et see on õiglane: soov hoida rand puhtana, aga ka keskkonna pärast. Samas iga inimese kontrolli all hoidmine on äärmiselt raske," sõnas Itaalia turist Antonella Bellotti.