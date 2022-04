15 tähtsat lauareeglit, mida tuleks teada võõral maal restorani minnes

1. Prantsusmaal ei ole kombekas lauale toodud leiba-saia enne sööki ära süüa.

Leib-sai, mis on lauale toodud, tarbitakse ära toidu kõrvale või juustude juurde, mis tuuakse lõpus. Erinevalt paljudest teistest riikidest võib Prantsuse restoranis panna leiva- või saiaviilu ka lauale, mitte taldrikule.

2. Hiinas ära pööra kala teistpidi.

See toob halba õnne — kohalikus keeles dao yue. Kui oled tervena serveeritud kala pealmise poole ära süünud, ära mingil juhul kala teistpidi pööra, et alumise poole kallale asuda. Halb õnn võib tabada nii sööjat kui ka kalurit — see on nagu paadi kummuli pööramine. Alumine pool jäetakse alles või tõstetakse kalaluu kõrvale ja asutakse alles siis alumist fileed maitsma.

3. Itaalias ära küsi parmesani pitsa peale, kui seda just ei pakuta.

Kokk võib Itaalia pitsarestoranis solvuda, kui “vale” pitsa peale parmesani juustu küsitakse. Lihtne reegel ütleb: kui pakutakse, siis lase panna, kui ei pakuta, siis ära seda küsi ka.

4. Ära Tšiilis sõrmedega midagi söö, isegi mitte friikartuleid.

Kuigi Tšiilis on kombed tunduvalt vabamad kui mujal Lõuna-Ameerika riikides, on neilgi oma piirid. Selleks, et rõhutada oma kuuluvust Euroopa kultuuri, süüakse kõike noa ja kahvliga, lisatakse käitumisraamatus põhjendus.

5. Võta Koreas vanemalt inimeselt joogiklaas vastu kahe käega.

See näitab austust eakamate vastu, mis on Korea kultuuris väga oluline. Kui jook on vastu võetud, tuleks sellest võtta väike lonks. Samuti ei tohi sööma hakata enne, kui seda on teinud lauas kõige vanem (mees)inimene. Lauast ei lahkuta ka enne, kui kõige vanem on lõpetanud.

6. Ära sega viina Venemaal millegagi.

Kui viina pakutakse “haljalt”, tuleb seda nii ka võtta. Kokteiliks segamine on solvang. Samuti on solvang pakutud napsust keeldumine.

7. Beduiinidega kohvi juues raputa lõpetades tassi.

Beduiinid jätkavad kohvi juurdekallamist seni, kuni sa pole oma tassi raputanud.

8. Brasiilias keera oma märk õiget pidi.