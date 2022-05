KAPLINN | Lõuna-Aafrika kroonijuveel on parim paik nii surfamiseks, matkamiseks kui pingviinide vaatlemiseks

Kaplinna võib külastada aastaringselt. Ometi paistab ta igal aastaajal erinev. Hilisest detsembrist kuni märtsi keskpaigani on Lõuna-Aafrikas suvi. Kaplinn on siis elav ja pulbitseb turistidest, kes põgenevad enda koduse talve eest, ning kohalikest. On päikesepaisteline, kuiv ja piisavalt soe, et end ookeani kasta. Linna meelelahutuslik kalender on täis erinevaid üritusi ja kuigi hinnad võivad sel ajal olla veidi kõrgemad, siis vähemalt on ka kõik kohad avatud. Kui otsite madalamaid hindu ja vähem inimesi, siis külastage Kaplinna talvel ehk hilis-juunist septembrini. Võtke kaasa vihmamantel, sest talved on märjad. Kui teie eesmärgiks on vaalade nägemine, siis tasuks sihtida Hermanus Whale Festivali, mis üldjuhul tõimub septembri lõpust varajase detsembrini. Ometi peetakse ka juulit ja augustit suurepärasteks vaalavaatluse kuudeks. Kevad ehk septembrist varajase detsembrini pakub ohtralt silmailu, sest kõik õitseb täies elujõus. Sügis ehk hilisest märtsist varajase juunini on parim aeg koopasukeldumisteks ühes suurte valgehaidega.

Kaplinn on Lõuna-Aafrika kroonijuveel ning kõige euroopalikum linn kontinendil. 1652. aastal Taani Ida-India kompanii asutatud Kaplinn oli esimene katse modernsest metropolist Lõuna-Aafrikas, teenides endale hüüdnime "The Mother City". Tänu strateegilisele asukohale Aafrika lõunatipus, mängis Kaplinn maailmakaubanduses sajandeid olulist rolli. Tänapäeval on Kaplinna näol tegu ühega kolmast pealinnast Lõuna-Aafrikas. Linna dramaatiline asetus ranniku ääres, mille tagant paistab massiivne Laudmägi, on toonud aegade jooksul palju probleeme. Nagu ka ülejäänud Lõuna-Aafrika, püüab ka Kaplinn jätkuvalt 1994. aastal ametliku lõpu saanud apartheidist taastuda. Kuigi kuritegevus ja korruptsioon on endiselt eksisteerivad, siis 2010. aastal võõrustas Kaplinn FIFA maailmakarikat ja turism on sellest ajast saati kasvanud.

Mida võiksid teada?



Valuuta: rand (ZAR)

Jootraha: jootrahast peetakse Kaplinnas lugu. Kui teenindus on hea, siis tavapärane on kümme protsenti arvest. Aeg-ajalt on jootraha juba arvel kirjas ja seda eriti just suuremate gruppide puhul.

Keeled: Lõviosa allikate puhul on Lõuna-Aafrikas 11 ametlikku keelt. Koosa, inglise ja afrikaani on kõige enam räägitavad keeled. Suurem osa inimesi räägivad inglise keelt ja kõik sildid Kaplinnas on inglise keeles. Google Translate'i järele vajadust ei ole. Ometi tuleb kasuks mõne sõna tundmine:

"lekker" - suurepärane või meeldiv.

"braai" - vabas õhus grillpidu

"bru" - sõber/semu

Riigi suunakood: +27 21

Pealinn: Kaplinn

Rahvaarv: 4,6 miljonit (2020)

Pistikupesad: Kasutuses on C, D, M ja N pesad. Pakkige kaasa adapter või valmistuge, et teil tuleb see Kaplinnast soetada. Pinge on 230 volti ja standardsageduseks 50Hz. Seega võib tulla ette, et teil tuleb soetada ka konverter, kui kasutate rohkem voolu nõudvaid seadmeid.

Kuidas Kaplinnas ringi liikuda?



Rongid: Kaplinnas on Metrorail, kuid see pole kuigi usaldusväärne. Kohalike sõnutsi pole need ka kõige turvalisemad. Ei ole soovitatav rongiga üksinda sõita, eriti öötundidel. Kui siiski tahate rongiga sõita, siis kõige populaarsem liin on lõuna liin Simoni linnani. Piletid on saadavad nii rongijaamades kui Metroraili ametlikes piletiautomaatides.

Bussid: Ohtralt leidub kohalikke busse ja mikrobusse. Parimad külastajatele on MyCiTi bussid. Need ühendavad lennujaama ja suure liiklusega turismipunkte. Piletiraha laetakse myconnect kaartide peale, mida saab soetada kioskitest, teatud jaekauplustest ja ATMidest. Teine valik on City Sightseeing Bus. Need hüppa peale-maha bussid teevad regulaarseid peatusi populaarsetes turistide tõmbekeskustest ja hõlmavad endas 15 eri keeles kommentaare. Punane liin katab Kaplinna põhjaosa ja sinine läheb Houti laheni lõunas. Piletid on saadaval siit.

Taksod ja sõidujagamine: