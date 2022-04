Paradiislik Madeira: mida tasub sel kaunil saarel külastada ja millistes kuurortides puhata?

Mille poolest on Madeira eriline? Madeirat on kaardilt esmapilgul raske märgata — saar asub Mandri-Portugalist kaugel eemal. Huvitaval kombel on Aafrika rannik saarele isegi lähemal — umbes 700 km kaugusel, samal ajal kui vahemaa Portugali pealinna Lissaboniga on ligi 900 km. Madeira lennujaamas on üks maailma kõige keerulisematest maandumisradadest ja seda isegi kogenenud piloodi jaoks. Lennurada on lühike, paikneb mäenõlvade vahel ning on osaliselt rajatud sammastele, mis kõrguvad otse Atlandi ookeani kohal. Tänu sellistele insenertehnilistele lahendustele pälvis Funchali lennujaam ka tähelepanuväärseima ehitise tunnustuse, mida Portugalis peetakse insenerialaste saavutuste Oscariks.