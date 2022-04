Idee nädalavahetuseks | Laupäeval toimub Sibulatee puhvetitepäev, mis toob aukohale Peipsi kala

Kell 11 avavad uksed 15 kohalikku hoovi ja aeda. Peamiselt on tegemist just kohalike elanike hoovidega, kaasa löövad veidi teistsuguse menüü ja tegevustega ka mõni igapäevaselt avatud toidukoht. Kalaroad on valmistatud nii kohast, ahvenast, rääbisest, latikast, tindist kui särjest. Pakutakse erinevaid kalasuppe, kalakotlette, kalapraadi, kalasalateid kui saab ka suitsukala. Menüüdes on muidugi ka muid toite.