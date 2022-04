Tallinn valiti üheks Euroopa parimaks linnapuhkuse sihtpaigaks

Esimesel kohal on Palma de Mallorca, mille linnapuhkust hinnati 9,49. punkti vääriselt. Palma de Mallorcat hinnatakse nii liivarandade kui ka maagilise arhitektuuri tõttu.

Teine Hispaania linn Sevilla on samuti esikolmikus. Andaluusia linnapuhkus on kõrgel kohal, hindega 9,08. Sevilla on oma võluvate tänavate, peidetud aedade ja flamenkotantsuga suurepärane linn romantiliseks puhkuseks. Sevilla on nimekirjas olevatest linnadest ka kõige soojem.