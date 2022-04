Ukraina reisikorraldaja lendab nüüd Tallinnast lisaks Türgile ka Montenegrosse, Albaaniasse ja Kreeka saartele

„Uute sihtkohtadega pakume Eesti turistidele Balkani riikide maitseelamusi ja erineva iseloomuga Kreeka saarte suvist atmosfääri. Olen kindel, et puhkajad hindavad meie pakkumisi. Join UP!-il on sisukas äriportfell ja hea maine Ukrainas," ütleb ettevõtte Baltikumi juht Gediminas Kerys. Lisaks rõhutab ta, et garanteeritud hotellide osakaal on 80%, mis võimaldab saada kohest kinnitust ka reisimise kõrghooajal.

Lennud Montenegrosse, Albaaniasse ning Kreeka saartele Zakynthosele, Kreetale ja Korfule korraldab Ukraina lennufirma SkyUp Airlines, Bulgaaria lennufirma Holiday Europe litsentsi alusel. SkyUp Airlinesi lennukipark on üks kaasaegsemaid Baltikumi tšarterlendude turul. Lennukite keskmine vanus on 14,5 aastat.

Join Up! Baltikumi esimene hooaeg kannab loosungit "Baltikum, aeg on liituda!", mille tuules pakub Ukraina reisikorraldaja Eesti turistidele nii tuntud sihtkohti kui ka uusi avastusi.

Turismifirma Join UP! asutati 2010. aastal ja on 10 aastaga tõusnud üheks suurimaks tegijaks Ukraina turismiturul. Ettevõtte partnerite võrgustikku Ukrainas kuulub üle 7000 reisibüroo ja umbes 130 agentuuri. Ettevõtte peakontor asub Kiievis. Piirkondlikud kontorid on esindatud Harkivis, Odessas, Dnipros ja Lvivis. Rahvusvahelised esindused ja partnerite võrgustikud on esindatud ka Moldovas ja Kasahstanis. Baltikumis asuvad bürood on avatud Riias, Tallinnas ja Vilniuses.