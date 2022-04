MELBOURNE | Austraalia kultuuripealinn on mikstuur massiivsetest parkidest, rikkalikest aedadest ja kaunist merekaldast

Enne Austraaliasse reisimist soovitab Eesti Välisministeerium teha reisikindlustuse, mis kataks kogu viibitava perioodi ning arvestaks ka reisi eesmärkidega. Samuti väärib tähelepanu, et ravikulud on Austraalias üsna kõrged ning tavapärane 35 000 euro suurune meditsiinikate ei pruugi olla piisav. Täpsema info saamiseks tasub konsulteerida oma kindlustusettevõttega.

Lisaks kultuurile, kunstile ja meele lahutamisele on märkimisväärne ka Melbourne’i maastik — mikstuur massiivsetest parkidest, rikkalikest aedadest ja kaunist merekaldast. See kõik muudab Melbourne’i külastamise Austraalias olles lausa kohustuslikuks.

Märkate peatselt, et Melbourne’i elanikel on palju kirgi, mille eesotsas kohv, sport ja toit. See on suurepärane külastajatele, sest Melbourne püüdleb konstantselt parima poole. Espresso lõhnast pakatavad tänavate vahekäigud, kus baristad perfektset kohvi viimistlevad või tuhanded maitsekombinatsioonid kõikvõimalikest maailma köökidest on vaid mõned näited, mis Melbourne’i multikultuursele pärandile viitavad. Eriti silmapaistvalt kulmineerub linna rikkalik mitmekülgsus kriketistaadionil.

Viktoriaanlikust ajastust on sündinud ka linna puurivõre meenutav tänavate paigutus, mis on nüüdseks kuulsad tänu tänavakunstile ja maailmaklassi restoranidele, baaridele ja butiikidele.

Seoses brittide tuleku ja 19. sajandi keskpaiga kullapalavikuga on jõukus kandunud ka Melbourne’i arengusse. Viktoriaanliku ajastu ehitised nagu Parliament House, The Princess Theatre ja The Block Arcade on geomeetriliste uustulnukate kõrval säilinud tänaseni sama elavad kui siis, kui nad avati.

Kuigi Austraalia maismaa lõunapoolseim linn võib esmapilgul tunduda alahinnatud, siis avastavad külalised kiirelt, et Melbourne’il on mitmeid kihte — kirge, rasket tööd ja ajalugu leiab igas Austraalia kultuuripealinna aspektis.

Külastajad saavad kiirelt aru, et Austraalia aktsent on omapärane ning sageli lühendatakse tavapärasemaid sõnu. Näiteks “afternoon“ — “arvo”; “avocado“ — “avo”. Lisaks nimetatakse mõningaid asju teisiti kui teistes ingliskeelsetes maades, näiteks:

Melbourne’i parasvöötme kliima tähendab mugavat olemist aastaringselt. Suuremad spordisündmused nagu Australia Open, F1 Frand Prix ja mitmed festivalid leiavad aset soojematel kuudel novembrist märtsini. Paljud tegevused liiguvad ilma jahenedes siseruumidesse, kuid kohalikud on hästi kohastunud. Päikesekatted asenduvad välikohvikutes ja katusebaarides soojapuhuritega ning elu kiirgab edasi. Melbourne’il on sageli sarnaselt Eestilegi kohati neli aastaaega, küll aga ühe päeva jooksul. Seda tasub meeles pidada reisikohvrite pakkimisel.

Eesti kodanikud võivad Austraalias viibida viisavabalt kuni 90 päeva, pass peab kehtima kogu reisi vältel. Kohustuslik on eelnev elektrooniline eVisitor (651) viisa registreerimine Austraalia siseministeeriumi kodulehe vahendusel. Registreerimine peab toimuma vähemalt kaks nädalat enne reisi, toiming on tasuta. Registreerimine on kehtiv 12 kuud ning võimaldab iga sisenemise puhul viibida Austraalia Ühenduse territooriumil kuni 3 kuud.

Liiklus on Austraalias vasakpoolne. Ka kõnniteedel või eskalaatoritel hoitakse valdavalt vasakule poole.

Kuidas ringi liikuda?



Melbourne on suhteliselt tasapinnaline linn ja mitmed tõmbenumbrid on jalgsi kergelt ligipääsetavad ning paljud ka üksteisest jalutuskäigu kaugusel. Ühistransporti leidub keskuses piisavalt ning mitmed linna ikoonilised trammid on kergesti leitavad. Ka taksod ja sõidujagamisteenused on alati kättesaadavad.

Trammid: City Circle liin on tasuta ja mugav viis linna keskses ärirajoonis liikumiseks. 24 marsruuti katavad enam kui 250 kilomeetrit sõiduradu. City Circle’i erandina vajate myki cardi, et et trammiga sõita.

Rongid: Melbourne’i metroosüsteem hõlmab endas linna ärikeskust ning 17 rongiliini, mis ulatavad kaugemale kui trammimarsruudid. Rongid on valdavalt kiiremad kui trammid.

Bussid: Myki kaart kulub marjaks ära, kui leiate vajadust bussiga sõiduks. Kui trammi ja rongiga pääseb vaatamisväärsuste juurde, siis bussid katavad ligipääsetavuse poolest tagasihoidlikumaid paiku.

Taksod: 13cabs ja Silver Top on põhilised akrediteeritud taksofirmad. Neid võib kinni pidada nii tänavalt, helistades või mobiilirakenduste kaudu tellida.

Sõidujagamine: Uber ja Ola on populaarseimad teenusepakkujad. Shebah sõidujagamisteenust pakuvad ainult naisterahvad naistele ning lastele.

Mida Melbourne'is kogeda?



Federation Square

Föderatsiooni väljak on suurepäraseks alguspunktiks Melbourne’i esmakülastajatele. Muljetavaldav väljak asub Yarra jõe ja CBD (Central Business District) lõunapoolsema osa vahel ning on populaarseks kohtumispaigaks ning ühtlasi ka avalikeks üritusteks sageli rakendatav. Sealt leiab nii külastajate infopunkti kui aborigeenide ajalugu tutvustava Koorie Heritage Trusti ühes jalgsituuride ning palju muuga. Ka muuseumid nagu rahvuslik The Ian Potter Centre ja liikuva pildi külastuskeskuse Australian Centre of the Moving Image (ACMI). Samuti on väljakul mitmeid permanentseid ja pop-up restorane ning baare.

Kitsad tänavaalleed