Kas sina oskad kokkuhoidlikult reisida? Veerand Eesti inimestest ületab alati oma reisieelarvet

„Küsitlusele vastanud Eesti inimestest 15 protsenti ütles, et nad ületavad oma reisieelarvet tavaliselt maksimaalselt 10 protsendi jagu esialgu planeeritust. 10 protsenti eestlastest märkis, et nende reis läheb enamasti kulukamas kuni 30 protsendi jagu ning kaks protsenti vastanutest hindas, et tavaliselt ületavad nad oma esialgset eelarvet isegi kuni poole jagu," selgitas uuringu korraldanud Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. Ehk siis kokku 27 protsenti märkis, et nad ületavad tavapäraselt oma reisiks planeeritud eelarvet.

„Näiteks paljud pered reisivad just koolivaheagadel. Koos lastega reisides on oht kasvavaks reisieelarveks veelgi suurem ning siis tuleks eelarvet veelgi täpsemalt jälgida. Mida rohkem inimesi on reisiseltskonnas, seda suuremad mõjud on igal väikesel hinnavahel, sest pileteid tuleb ju osta kõigile."

Hakiaineni sõnul on siiski päris palju Eesti inimesi, kes suudavad edukalt oma reisi kulutusi planeerida ning sellest eelarvest ka kinni pidada. „Üheksa protsenti hindas, et nad enamasti kulutavad esialgu planeeritust isegi vähem ning 11 protsenti vastas, et nad jälgivad eelarvet väga täpselt ning kui on näha, et kulutused muutuvad suuremaks, siis nad võivad reisi isegi ära jätta," märkis Citadele jaepanganduse juht.

Kõikidest vastanutest 27 protsenti ei koosta üldse oma reisiks eelarvet ning hindavad seda kõigest umbkaudselt. 26 protsenti inimestest märkis, et nad ei käi üldse reisil.

Citadele küsis inimestelt lisaks, mida nad teevad, kui reis muutub oodatust kallimaks. Ligi pooled ehk 48 protsenti vastas, et kuna nad teevad nagunii ainult umbkaudse kalkulatsiooni, siis nad arvestavad juba alati nagunii suuremate kuludega. 17 protsenti vastas, et sellisteks juhtudeks on neil alati igaks juhuks kaasas panga krediitkaart ning sama paljud märkisid ka, et neil on ülekulude jaoks alati olemas väike eraldi rahareserv.

Citadele tellitud ja uuringufirma Norstat Baltikumi ülene küsitlus viidi läbi aasta alguses. Igas riigis küsitleti 1000 inimest vanusevahemikus 18-74.