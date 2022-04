Finnair kavatseb Venemaa õhuruumi sulgemise tõttu rentida osa oma lennukeid ja meeskonda välismaale

Venemaa õhuruumi sulgemise tõttu on Finnair peatanud mitmed lennuliinid, eelkõige Jaapanisse, kus ta lendas Osakasse, Nagoyasse, Sapporosse ja Fukuokasse. Algselt plaanis ettevõte suvehooajal Jaapanisse 40 lendu nädalas, kuid Venemaa õhuruumi sulgemise tõttu lendab Finnair nüüd vaid Tokyosse ja seda seitse korda nädalas.

Finnairi tegevjuht Topi Manner kinnitas, et läbirääkimised toimuvad. "Peame läbirääkimisi rendilepingute üle, kuid täpsemad üksikasjad selguvad hiljem," ütles Manner. "Lihtsustatult öeldes tähendavad lennukite rendilepingud seda, et lennuettevõtjad rendivad üksteisele oma lennukeid ja töötajaid ning seda tehakse juhul, kui lennukite kasutus on mingil põhjusel madal."