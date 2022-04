Vabadus jõudis ka eestlaste lemmiksihtkohta: tänasest kadus Hispaanias maskikandmise kohustus

Alates tänasest peab Hispaanias maski kandmist jätkama veel vaid ühistranspordis, hooldekodudes, tervishoiuasutustes ja apteekides. Mujal siseruumides see kohustus kaob. Maski kandmist on järjekindlalt nõutud vaid kuu aega vähem kui kaks aastat ehk 699 päeva.

Päevalehe El Pais tellitud värske avaliku arvamuse küsitluse järgi peab 54 protsenti küsitletutest maskikohustuse kaotamist siiski enneaegseks. 28 protsenti inimestest leiab, et otsus tuli õigel ajal ja 10 protsenti, et see tuli liiga hilja.