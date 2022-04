Käes on reisibuum — seda näitab lennujaamas tehtud koroonatestide numbri hüppeline kasv

"Kui uskuda testimisnumbreid, siis on käes reisibuum. Märtsis tehti lennujaamas 1200 koroonatesti, kuid aprillis on see ületatud juba tänaseks ning koolivaheaeg ootab järgmisel nädalal alles ees," kommenteeris Confido vaktsineerimis- ja testimistegevuse juht Martin Talu.

"Mitmel pool maailmas on koroonapiiranguid tänaseks juba tublisti leevendatud, kuid nii mõneski eestlaste seas populaarses sihtkohas tuleb lennukilt maha astudes negatiivne testitulemus ka täna ette näidata," meenutab Martin Talu. Enne mistahes reisile asumist on oluline siht- ja transiitriigi koroonapiirangud kindlasti üle kontrollida, mida saab mugavalt teha Confido kodulehel asuva IATA Timatic rakenduse kaudu ning vajadusel broneerida aeg sobilikuks testiks broneerimissüsteemis .

"COVID-19 vastu vaktsineerimine on jätkuvalt väga hea plaan. Taskus olev vaktsineerimistõend lisab igal juhul kindlustunnet, et viirus ei saa ootamatuks takistuseks reisi ajal," lisas Talu ning viitas, et näiteks Hiinas on viirus taas levima hakanud ja paraku ei oska keegi täpselt ette näha, kuidas eri riikide epidemioloogiline olukord lähiajal muutuda võib.