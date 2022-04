Tallinnas avab uksed Baltimaade esimene Radissoni kõrgeima taseme hotell — vaata, milline see seestpoolt välja näeb

Radisson Collection Tallinn juhatuse esimehe Ain Käpa sõnul on Rävala puiesteel asuva hotelli avamine Eestile ja Tallinna linnale väga suur kompliment. „Fakt, et maailma üks suurim hotellikett andis loa kogu turismimaailma mõjutanud pandeemia kiuste oma kõrgeima brändi just Eestisse tuua, on suur tunnustus,” rääkis Käpp.