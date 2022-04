Reisijate voog tiheneb, kuid lennujaamas terendab töötajate puudus

Tallinna lennujaama juhatuse esimehe Riivo Tuvikese sõnul on rekordilise 50 sihtkoha kättesaadavus ja koroonapiirangute leevenemine hoogustanud reisimist. “See, et reisijate arv on kasvutrendis, näitab, et inimestes on suurenenud turvatunne tuleviku suhtes ja julgetakse taas reisida,” rääkis Tuvike.