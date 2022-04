Mauritius — killuke paradiisi India ookeanis

Talvisest Eestist päikeselist troopilist pelgupaika otsides vaatab suur hulk reisiselle Aasia või Kesk-Ameerika poole. Ka Sansibar ning Seišellid on üha rohkem „kaardil”. Sel korral said sihtkoha valikul määravaks lisaks päiksejanu rahuldamise soovile ka võimalikult väike (või olematu) isolatsiooniperioodi nõue, arusaadav kohapealne koroonapoliitika, toimiv tervishoiusüsteem ning mugav ühe ümberistumisega (pigem soodsam) lend. Nii kerkis Tai ja Mehhiko kõrval üllatuslikult valikusse Mauritius, mille kohta polnud meie kolmesel reisiseltskonnal just liiga palju eelteadmisi — seda põnevam kogu plaan tundus.

Mauritius on vulkaaniline saar, mida ümbritsev vallrahu kaitseb saart murdlainete eest, luues rannapuhkuseks ideaalsed olud. Nii on saare rannikualad peamiselt hingematvalt kauniste valgete liivarandadega, saare keskele jäävad veidi enam kui 800 meetri kõrguseni küündivad smaragdrohelised mäed. Küngaste ja ookeani vahelise maa-ala katavad aga suures osas suhkuroopõllud. Viimane on ka saare peamine põllumajandussaadus, millest kasutatakse ära kõik, varrest kuni lehe viimse otsani.

Just see sama suhkruroog on mänginud suurt rolli Maurituse kirjus koloniaalajaloos — paradiisisaarel on aegade jooksul käske jaganud nii hollandlased, prantslased ning viimati inglased.

Ühendkuningriigi koosseisust lahkus Mauritius alles 1968. aastal, kui pandi algus vabariigile. Koloniaalmõisate töös hoidmiseks toodi aastasadade jooksul saarele tuhandeid orje, nii Aafikast kui ka Indiast, mille tulemusena on Mauritiuse 1,5 miljoniline rahvas vägagi mitmepalgeline ja -keelne — nende seas on nii hindusid, kristlasi kui ka moslemeid ja tamiile. Religioonide paljususele vaatamata on mauritiuslased väga rahulikud ja sõbralikud, seda ka külaliste vastu. Suur osa kohalikest räägib nii prantsuse kui ka inglise keelt, kuid n-ö omakeeleks on kreooli keel.

Igale poole jõuab — no FOMO