SARDIINIA | Festivalirohke pikaealisuse kants, mis on ühtlasi üks turvalisemaid piirkondi Itaalias

Üks paljudest lummavatest aspektidest Sardiinia juures on see, et Sardiinia on kõige madalama rahvastikutihedusega paik Itaalias. Võrdluseks võib tuua pea sama suure Sitsiilia 5 miljoni elanikuga ja Iisraeli 9 miljoni elanikuga. Peale suviste randade ei muutu Sardiinia rahvarohkeks peaaegu et mitte kunagi. Ringi sõites ei pruugi te sageli kohata vastutulevaid inimesi või autosidki.

Parim aeg tormiste ilmade vältimiseks on suvi. Rannad Sardiinias on suvisel ajal üsna palavad, kuid mägedesse minemine pakub mõnusat jahutust. Sardiinia külastamist tasuks ehk vältida sügisel, sest siis on suured ilmastikumuutused ja tormisem ilm tavapärasem. Tasuks silmas pidada, et 15. augustil leiab aset Itaalia rahvuspüha Ferragosto, mil mitmetes sihtkohtades ei pruugi olla võimalik Sardiiniasse reise broneerida.

Kaitsemaski kandmine avalikes siseruumides on kohustuslik kogu riigis. Õues peab maski kanda ainult siis, kui viibitakse rahvarohkes kohas. Ühistranspordis on kohustuslik kasutada FFP2 tüüpi maski. Samuti on FFP2 tüüpi mask kohustuslik teatris, kinos, kontserdil või staadionil.

Kus on toitu, on ka veini ja Sardiiniast tuleb fantastilisi! Kohalikud viinamarjad on valgete veinide jaoks peamiselt Vermentino, Nurargus ja Cannonau, Bovale ja Carignano del Sulcis rikkalike punaste jaoks. Kui külastate Sardiiniat, siis varuge piisavalt aega veinielamusteks ja planeerige reisikohvrisse piisavalt ruumi, et paar pudelit kodumaale tuua. Kohalikke veinielamusi saab broneerida siin .

Üsna kiiresti saab Sardiinias selgeks, et kõht juba naljalt tühjaks ei lähe. Sardiinia köök keskendub kohalikule toodangule ja hooajalistele saadustele ehk valdavalt sööte värsket ja valdavalt koheselt tellimiseks valmis toitu. Mõne kilo kehakaalule juurde kogumine on Sardiiniat külastades pigem reegliks ja kui satute lõunatama mõne kohaliku pere juurde, siis toidetakse teid sedavõrd rikkalikult, nagu oleksite nädalaid nälginud. Toidust keeldumine ei tule kõne allagi.

Sardiinia on suur saar — peaaegu sama suur kui Sitsiilia, pisut väiksem kui Iisrael. Seda tasub silmas pidada, et planeerida piisavalt aega saare avastamiseks. Kolmest päevast jääb ilmselgelt väheks, aga kui aega tõesti napib, siis ei tasuks seada eesmärgiks kogu saare nägemist ning mõnusam on veeta aega ühes kohas, näiteks Cagliaris, millele järgneb suure tõenäosusega armumine ning peatselt uue reisi planeerimine Sardiiniasse.

Kui te peaksite Algherosse sattuma, siis märkate kiiresti, et kohalik keel ei ole ei itaalia ega ka sardo keelt. Selles armasas väikses linnakeses räägitakse valdavalt katalaanile üsna sarnast keelt, mis on üks 12 väikekeelest Itaalias.

Kõige laialdasemalt räägitav keel on itaalia keel, kuid Sardiinia kohalikku keelt, sardot, räägitakse kohalike seas ohtralt. Tegu on rikkaliku ja kauni keelega. Tänapäeval on Sardiinias 1,35 miljonit inimest, kes räägivad emakeele või teise keelena sardot.

Sardiinia on üks vähestest nn sinistest tsoonidest maakeral. Ühes mõne piirkonnaga Jaapanis ja üksikute teiste kohtadega maailmas, on Sardiinia populatsioon protsentuaalselt üks pikaealisemaid, kus elatakse saja aastaseks või vanemaks. Kõrget eluiga peetakse kombinatsiooniks erinevatest faktoritest nagu tervislik dieet ühes tagasihoidlikemate õhtusöökide ning rikkalikemate lõunasöökidega, regulaarse liikumisega ehk põhiliselt kõndimisega, klaasikese punase veiniga ja tugevate perekondlike sidemetega. Pered elavad ühe katuse all nii kaua kui võimalik. Ja loomulikult kuulub kompotti ka üleüldine õnnetunne!

Kuidas ringi liikuda?

Kui planeerite Sardiinia reisi, siis on tõenäoline, et rendite auto saare avastamiseks, sest kohalik transport kõikjale ei vii. On tõenäoline, et oma reisi jooksul satute väikestele külateedele, kus kogete kohati liiklusummiku mõõtmeid võtvaid pause teed ületavate lambakarjade tõttu. Kui seda ette tuleb, peaksite kinni pidama ja lammastele teed andma. Vahel harva tuleb ette ka seda, et lambad veedavad aega linnades. Pisut hullumeelne, aga ääretult lahe!

Mida Sardiinias kogeda?

Casu Marzu

Casu Marzu on Sardiinia kõige kuulsam delikatess, mis otsetõlkes tähendab mädanevat juustu. Ometi ta tegelikult ei mädane. Väga intensiivse maitsega pecorino on valmistatud pastöriseerimata lambapiimast ja otseloomulikult kemikaalidevabalt. Nn juustukärbsed (Philiophila Casei) munevad juustu sisse väikseid kookoneid ning juustust toituvad vastsed annavad juustule väga tugeva ning omapärase maitse. Kuna vastsetele meeldib valdavalt vaid juustu ühes osas olla, siis on võimalik neid ka vältida. Vähemalt väldivad seda osa juustust kohalikud.