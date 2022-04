Kodumaine lennundusgrupp Nordic Aviation Group lisab suvel oma parki Airbus 320 lennuki

Riiklik lennundusgrupp Nordic Aviation Group AS (NAG) laiendab oma lennuteenuste ärikontseptsiooni lisades selle aasta suvel lennukiparki esimese, 180-kohalise Airbus 320 lennuki. Seni on grupp keskendunud regionaalsete liinide teenindamisele suuremate lennufirmade ülesandel just väiksemate, CRJ900 ja ATR72 lennukitega ning seda Xfly kaubamärgi all. 180-kohalise lennuki lisamine lennukiparki avardab ärivõimalusi NAGi jaoks täiesti uues turusegmendis ka Eesti turul.