Seiklustorm Ida-Virus

„Ida-Virumaal on palju teha ja palju näha,” kinnitab Ida-Viru turismiklastri turundusjuht Meelis Kuusk. „Lisaks põnevatele kevadistele seiklustele on piirkonnas palju silmailu. Kindel märk kevadest on Narva veehoidla tammide lüüsi avamine, mille järel veevool Narva jõel pakub suurejoonelist vaatemängu. Ja loomulikult nõiakaevude ja kuradibasseinide ärkamine. Sulavesi möllab – kevadvete voolud on tugevad ja pursked jõuavad üha uutele kõrgustele. See on vaatemäng, millest saab osa ainult kevadises Ida-Virus. Ja mitte ainult imeline loodus, vaid ka põnevad kevadised seikluspaigad on põhjused, miks võiks Ida-Virumaad avastama tulla – tegevusi jätkub nii suurtele kui väikestele, nii adrenaliini otsijatele kui spaahuntidele.”