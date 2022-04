Eesti lennufirma Xfly hakkab koolitama piloote, programmi edukalt lõpetanud saavad kohe tööd

Kommertslennufirmadele lennuteenuseid pakkuv Xfly on peale kahe aasta pikkust koroonakriisi taas kasvufaasis. Ettevõtte lennukipargis on kokku hetkel 15 lennukit ja sel aastal plaanitakse nende arvu veelgi kasvatada. Käesolev programm on suunatud spetsiaalselt ATR72 turbopropellerlennuki pilootide koolitamisele.

Xfly juhatuse esimees Jan Palmer ütles, et lennuliiklus on selgelt tõusuteel ja uute pilootide koolitamine on ettevõtte üks strateegilisi eesmärke. "Me näeme selget nõudluse kasvu pilootide järele turul ja seda ka pikas perspektiivis. Piloodikarjäär on täna noortele üks põnevamaid ja ka kiiremaid teekondi erilise elukutse omandamiseks. Edukatele koolituse lõpetanutele oleme valmis pakkuma ka kohest tööd", täpsustas Palmer.

"Koostöö lennufirmaga Xfly on väga rahvusvaheline ja see on hea märk meie võimekusest teenindada välismaiseid lennufirmasid. Lisaks laiendame nüüdsest oma koolitusprogrammide portfooliot ka ATR72 lennukitele", ütles Mats Warstedt, Patria asepresident, kes haldab ettevõtte Põhjamaade turgu.

Osaliselt Soome riigile kuuluv Patria Pilot Training on üks Euroopa tuntumaid ja edukamaid lennukoole millel pikaajaline kogemus uute pilootide koolitamisel. Nõuded kandidaatidele ja koolituse detailne kirjeldus on kättesaadavad Xfly lennuakadeemia kodulehel www.flightacademy.ee.

Peamiselt Skandinaavia suurimale lennufirmale SAS lende opereeriv Xfly baseerub oma lennukitega nii Tallinnas, Stockholmis, Kopenhaagenis, Aarhusis kui ka Vilniuses. Tallinnast opereeritakse SAS-ile Stockholmi liini ja sel suvel alustatakse samale lennufirmale lendamist ka Pärnu Stockholmi liinil. Xfly annab tööd rohkem kui 450-le lennundusspetsialistile ning on läbi aegade suurim Eesti lennufirma.