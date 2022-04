Kuus ideed pereseiklusteks Gauja rahvuspargis

Lossid ja mõisad — suursugused ja legendidesse põimunud

Mõisad ja lossid on nagu portaal minevikku ja kultuuri. Gauja rahvuspargis on nendel suursugustel ehitistel säilitatud nende algne elegants. Āraiši järvelossi arheoloogiapark pakub unikaalset pilguheitu minevikku, kui külastate muistseid puitehitisi Āraiši järves asuval Meita saarel. Āraiši järveloss on ainuke 9.–10. sajandi kindlustatud elukoha rekonstruktsioon Euroopas ja tõuseb esile unikaalsete arheoloogiliste leidudega. Cēsise keskaegne loss on kõige paremini säilinud keskaegne loss Lätis, mille ümber keerlevad muistsetest aegadest pärinevad jutustused. Muutmaks keskaegse lossi külastust veelgi põnevamaks, on perede jaoks ette valmistatud mäng ja tegevusteks vajalik seljakott lossi ajalugu puudutavate ülesannetega. Bīriņi lossi õhustik on aga küllastunud iidsete aegade vaimust ja renessansi võludest. Bīriņi lossimäelt avaneb vaade muistsele pargile ja loodusradadele. Sigulda lossikompleks on nagu väike kuningriik, milles asub Liivi ordu Sigulda loss, Sigulda uus loss ja mitmed loovad töötoad: Balti ehete töötuba, tekstiilitöötuba, nahaartell, Sigulda sümboli — jalutuskepi töötuba, paberikunsti töötuba ja keraamikatöötuba. Samuti ootab maiasmokki Sigulda lossi loovtegevuste kvartalis maitsev Sigulda jäätis. Kocēnis asuv Puumõis (Kokmuiža) oli vanal ajal võimas (õlle)pruulikoda. Mõisakompleksis on säilinud ja taastatud tallihooned, härrastemaja, mõisavalitseja maja, aidad ja pruulikoja kelder. Peen Mālpilsi mõis on aga 19. sajandi klassitsismi arhitektuurimälestis, millel on säilinud selle muistne vorm, kunsti- ja ajaloolilised väärtused ning barokkstiilis park.