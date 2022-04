Marrakech — linnapuhkus kuulsas roosas kõrbelinnas

Ka Anna Sorokin aka Anna Delvey veetis aega Jardin Majorelle ’is , aga kui tema seltskonnale läks giidituur ja kannuke münditeed maksma paartuhat dollarit, siis need, kes pole just ka otsustanud teeselda rikast pärijannat, pääsevad sinna sisse paari euroga. Prantsuse maalikunstnik Jacques Majorelle (1886-1962) jõudis Marrakechi 1917. aastal ja kaotas oma südame kohe. Kuus aastat hiljem kolis ta sinna ning 1931. aastal palus arhitekt Paul Sinoiril ehitada juugendstiilis maja endale stuudioks, mille ta lasi värvida “Majorelle’i siniseks”. Maja ümber rajas ta hoolikalt kujundatud aia, mis koosnes tema maailmareisidelt kogutud taimedest. Majorelle avas aia publikule 1947. aastal, kuid pärast tema surma vajus see unustusse. 1998. aastal ostsid aia Pierre Berge ja Yves Saint Laurent, kes taastasid selle väikese roheluse oaasi. Stuudios on täna avatud berberikultuurile pühendatud muuseum.

Marrakech kasvas juba ammu suuremaks kui igivana medina — “uude linna” rajasid oma stuudiod kunstnikud ja kus möödunud sajandi alguses ehitatud villades on nüüd concept store’id ja kunstigaleriid. See on linn, mis inspireeris moekuningas Yves Saint Laurenti, sadu kunstnikke ja kirjanikke. Linna servas laiuv palmiväli on vaimustav koht, kus miljonäride villade vahel karjatatakse ikka veel lambaid ning kus võib minna pikale rattamatkale — või siis sellest kuumaõhupalliga üle liuelda.

Ma olen iga kord Marokos käies plaaninud minna Marrakechi paariks päevaks — ja alati jäänud nädalaks. Marrakesh, mille aastal 1062 keset kõrbe ja eimidagit rajas berberite juht Abu Bakr ibn Umar, on sellest ajast alates olnud Põhja-Aafrika lääneosa suurim kaubandus-, kultuuri- ja usukeskus. Roosade linnamüüride vahel asuva medina välimus on sellest ajast vähe muutunud: see on pöörane labürint, kus kitsastel tänavatel proovivad jalakäiad ellu jääda moottorrataste ja eeslite vahel ja mille soukidesse ehk turgudele sõidatakse vaipu, vürtse, keraamikat, susse, laternaid ja kõike muud mõeldavat ostma kõikjalt maailmast. Linna vaeseimad perekonnad elavad uhkeimate paleede külje all — kusjuurest tänavalt vaadates on nende majadel raske vahet teha. Tõelise Marrakechi nägemiseks on vaja juua liitrite kaupa münditeed kohalikega, kes siis avavad väravaid võlumaailmadese.

Kohe aia kõrval asub Yves Saint Laurenti muuseum, mis on kohustuslik kõikidele moe- ja arhitektuurihuvilistele. Minge Yves Saint Laurenti kollektsioonide, maja arhitektuuri ja raamatupoe pärast — ja jääge siis natuke kauemaks suurepärase kohviku pärast.

Tagasi medinasse jõudes tasub kindlasti läbi astuda La Maison de la Photographie’st. See pole moodne fotogalerii — see maja on traditsiooniline riad Marrakechi medinas, kus on eksponeeritud fotod valdavalt 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi esimesest poolest. “Selle piletiga võid tulla nii mitu korda kui tahad,” ütleb mulle sissepääsu juures pileteid kontrolliv töötaja. Ja kuna maja katusel on üks parimate vaadetega muuseumikohvikuid kogu Aafrikas, siis ma tavaliselt tahan käia seal peaaegu igal õhtul, kui Marrakechis olen. Sättige ka oma külaskäik päikeseloojangu ajale ja tehke ka ise mõned unustamatud fotod Marrakechist!

Medina kaoses ja harmoonias

Marrakechi medina tänavad, mis on täis alati kuhugi tõttavaid mootorrattaid ja eesleid, kaupmehi ja giide, võivad põhjamaalase üsna kiiresti ära väsitada. Pulss langeb ja meelerahu tuleb kiiresti tagasi Le Jardin Secret'is (Rue Mouassine 121), mis on vastupidiselt oma nimele mitte enam nii väga salajane aed ühe uhke palee külje all keset medina kaost. Sellel on on korraga nii eksootiline kui väga traditsiooniline islami aed. Aias on rohkelt varjulisi pinke, kuhu kasvõi terveks päevaks jääda — või hoopis imetleda aeda selle katusekohvikust.

Kui aiapuhkusest ei piisa, siis Bliss Spa turgutab kindlasti üles järgmiseks seiklusrikkaks päevaks Marrakechis. Lisaks meeltele kipuvad Marrakechis väsima ka jalad — see on jalakäiate linn, te tõesti ei taha selles kaoses kohalikega mootorratastel võidu sõita — nii et medinas ühes kaunis riadis asuv päevaspaa Bliss on midagi, mida teie jalad õhtuks väga ootavad. Pärast hammami, massaaži või pediküüri ei ole üldse halb mõte nende kohvikusse sööma jääda.