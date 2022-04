Ukraina suurim reisikorraldaja Join UP! alustab tegevust Eestis

Reisikorraldaja portfellis on kokku ligi 50 sihtkohta — nii tuntud Türgi, Egiptuse ja Kreeka kuurortid kui ka uued sihtkohad Balti riikides. Järgmise aasta talvehooajal plaanib reisikorraldaja alustada lende ka Sri Lankale ja Sansibarile. Ettevõte märgib, et laienemisel on positiivne mõju ka Baltikumi turismituru üldisele arengule. Lisaks Eestile siseneb reisikorraldaja samaaegselt ka Läti ja Leedu turule.



“Mul on hea meel, et saan esindada esimest Ukraina turismiettevõtjat Eesti turul. Oleme omas valdkonnas suure kompetentsi ja kogemusega tegija. Oleme teinud laienemiseks ulatuslikke ettevalmistusi ning tunnen ühtlasi suurt vastutust, sest me kõik teame, mida Ukraina praegu läbi elab. Tegevuse alustamine Baltikumis on ühtlasi võimalus ukrainlastele töökohad säilitada ja toetada riigi majandust, sest Ukraina võitleb praegu meie kõigi tuleviku eest,” ütleb Join Up Baltikumi juht Gediminas Kerys.

Suvine lennuprogramm käivitatakse samaaegselt Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Hüüdlausega “Baltikum, aeg on liituda!” pakub ettevõte esimesel hooajal järgmisi sihtkohti: Türgi, Montenegro, Albaania ning Kreeka saared Zakynthos, Kreeta ja Korfu. Garanteeritud hotellide osakaal paljudes sihtkohtades ulatub 80%-ni, mis tähendab kohest kinnitust ka kõrghooajal.

Lennud Eestist, Lätist ja Leedust Türki toimuvad Ukraina lennufirma SkyUp Airlines lennukitel, Türgi lennufirma Tailwind sertifikaadi alusel. SkyUp Airlinesi lennukipargi keskmine vanus on 14,5 aastat. Tegemist on ühe uuema lennukipargiga Baltikumi tellimuslendude turul.