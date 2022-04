Helsingi lennujaam avab suvel uued otselennud Ameerikasse ja Indiasse

Soome lennufirma Finnair lendab Helsingi lennujaamast suvehooajal ligi 70 Euroopa sihtkohta. Lennugraafikus on ka lai valik kaugemaid sihtkohti, millest uuteks on Dallas ning Seattle. Ameerika suunal saab Finnairi otselennuga Helsingist veel Los Angelesse, New York’i ja Chicagosse. Aasia linnadest on otseühendus Bangkoki, Delhi, Hongkongi, Tokyo, Shanghai, Souli, Singapuri ning uue sihtkohana ka Mumbaiga.