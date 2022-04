Iidsed ajad ja kõnekad leiud — ela kaasa aardejahile ümber maailma koos professor Bettany Hughesiga

Tavaliselt on see tulvil sagivaid turiste, kuid pandeemia ajal oli Bettanyl võimalik külastada olümpiamängude sünnikohta Olümpia linna Kreekas ilma segajateta. 3000 aastat oli Olümpia peajumal Zeusi pühapaigaks, kus toimusid aastatuhande jooksul iga nelja aasta tagant tema auks spordimängud. Nendele üritustele tuli kokku ligi 100 000 inimest, et näha võistlevaid atleete, kes olid ihualasti, et näidata Zeusile, kui kõvasti nad olid treeninud. Sealt on pärit ka sõna „gümnastika“, mis tuleneb kreekakeelsest sõnast „gymnos“, mis tähendab „alasti“. Võitjad pärjati krooniga ja aasta nimetati nende järgi. Võistlused olid jõhkrad ning lõppesid sageli vigastuste või isegi surmaga, sest kaotajaid häbistati. Neil mängudel oli veel suuri kaotajaid. Nendeks oli sada härga, kes tapeti ja põletati rituaalselt, et nende tuha saaks Zeusile ohverdada.

Gibraltar või Kalju, nagu kohalikud seda kutsuvad, võib küll olla vaid 6,5 ruutkilomeetri suurune, kuid see tilluke maatükk on tulvil aardeid. Üks neist on kirjutanud täiesti ümber neandertallaste ajaloo. Gibraltari kaljudes on ligi 200 koobast, mis on pakkunud aegade algusest varjupaika paljudele neandertallastele. Esimene täiskasvanud neandertallase kolju leiti sealt 1848. aastal ja Bettany Hughesi sõnul tuleks neandertali inimest kutsuda hoopis „Gibraltari naiseks“. Ja need inimesed ei elanud pelgalt selleks, et ellu jääda, vaid nad olid ka loojad. Sellest annab tunnistust Gibraltari leid — kivitükk, millel on korrapärased nikerdused, mis võivad kujutada mida tahes alates koopa kaardist kuni tähtkuju või isegi hõimumärgini. Kivi on hoolikalt töödeldud, sellesse on pandud aega ja vaeva ning graveeringute kvaliteet viitab, et nende autor ei teinud midagi sellist esimest korda. 2019. aastal tehti aga veel üks avastus, mis põhjustas suurt elevust. Nimelt leiti mere lähedalt vaevumärgatav neandertallase jalajälg, mis oli kõigest 29 000 aastat vana. See on 10 000 aastat edasi sellest, mida peeti siiani neandertallaste Maalt kadumise ajaks.