Tuntud reisikorraldaja reisid tühistati: eestlastel on võimalus raha tagasi küsida

Läti tarbijakaitseamet teavitab, et kui tarbija on ostnud TT Baltics SIA korraldatava reisi reisivahendajalt ja reis on tühistatud, siis on reisivahendajal kohustus tagastada reisijale see osa summast (sh komisjonitasu), mida pole TT Baltics SIA-le edasi kantud.