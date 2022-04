Aeg maailma avastada: noortele jagatakse tasuta Euroopa reisipasse

Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ egiidi all tegutsev DiscoverEU jagab selle aasta esimeses voorus noortele eurooplastele kokku 35 000 reisipassi. Ühe passi väärtuseks on kuni 251 eurot. Reisida saab rongiga ning tundma õppida riikide kultuuripärandit, erinevaid keeli ja kohtuda uute inimestega. Reisile saab minna üksi või kuni nelja sõbraga.

2019. aastal DiscoverEU programmi raames Euroopat avastanud Stella Saul ütles, et reisist on tal palju häid mälestusi. „Üheks väga eriliseks hetkeks pean ma öörongiga sõitu Viinist Rooma. See tunne, kui sõitsime rongiga õhtuhämaruses kõrgetel sildadel, ümbritsetuna mägedest ja väikestest mägimajakestest, oli kirjeldamatult ilus. Rongis sõites oli tunne, justkui me hõljuks mägede vahel aina kaugemale ja kaugemale. Sel hetkel mõistsin, milles seisneb rongisõidu võlu," rääkis Saul oma paari aasta tagusest kogemusest.