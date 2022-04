Go Shnelli hotell läbis täieliku uuenduskuuri ja avab täna täies mahus uksed

Täna avab täies mahus uksed Tallinna linnasüdames asuv Go Hotel Shnelli, mille enam kui pool aastat kestnud põhjaliku renoveerimise järel on numbritoad saanud uudse ja valgusküllase ruumilahenduse ning kaasaegse sisustuse. Tegu on esimese niivõrd mahuka ümberehitusega alates hotelli avamisest 2005. aastal.