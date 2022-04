Kas teadsid? Need on 10 kõige-kõige erilisemat paika Eestis

on eriline kogu maailmas. Selle põhjuseks on keset staadionit kasvav võimas tammepuu, mis kannab uhket tiitlit „Euroopa aasta puu 2015”. Tamm on gümnaasiumi staadionil kasvanud juba ligi 70 aastat. Algul asus tamme kõrval väike spordiplats, kuid aastal 1951 seda laiendati ja kuna tolleaegne tehnika ei suutnud puud liigutadagi, siis jäigi uhke puu seisma keset uut staadionit.

Põlva maakonnas Verioral kasvab maailma kõrgeim mänd. Selle kõrgus on 46,6 meetrit ja vanus umbes 214 aastat. Kohe selle kõrval kasvab Eesti kõrgeim kuusk, mis on 48,6 meetrit kõrge ja umbes 202 aastat vana. Iga eestlane teab Eesti jämedaimat tamme — see on , mis on pühapuu ning looduskaitse all juba aastast 1939. Selle puu kõrgus on 17 meetrit, ümbermõõt 8 meetrit ja vanus üle 700 aasta.