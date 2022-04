Segadused riigipiiridel pole veel läbi: kas vastuolulise info tõttu võib su reis juba enne algamist katkeda?

Reisijuhile kirjutas lugeja, kellel tekkis küsimus sisenemistingimuste osas Hispaaniasse ja kes palus abi õige info leidmisel. Kuna Hispaaniale kuuluvad ka eesti reisijate hulgas ülipopulaarsed Kanaari saared, siis on kasulik meie välja selgitatud info suurema lugejaskonnani tuua — vaatamata sellele, et need reeglid võivad taas iga hetk muutuda. Praeguse seisuga, 5.04. 2022 kell 14.00 need igatahes kehtivad.

“Kas Delfi Reisijuhi toimetus võiks tegeleda teemaga, kuidas on juhtunud, et suur reisikorraldaja Novatours annab valeinfot Hispaaniasse sisenemise tingimuste kohta?” küsis meilt lugeja. “Nende saidil on kirjas, et pärast põdemist ühe vaktsiinidoosi saanud inimesed ei ole võrdsustatud täielikult vaktsineeritud inimestega, vaid peavad lisaks tegema testi enne riiki sisenemist. Ühelgi

Hispaania valitsusasutuse lehel sellist infot ei ole, samuti on Eesti välisministeeriumi lehel kirjas, et üks doos pärast põdemist võrdub täieliku vaktsineerimisega ja sama kinnitas mulle täna hommikul ka Hispaania saatkond Eestis.”

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg vastas Reisijuhi päringu peale, et nad kindlasti ei jaga valeinfot, vaid toetuvad alati ametlikule ja avalikule infole. “Me uuendame igapäevaselt oma veebilehel kõikide sihtkohtade kohta käivat infot,” kinnitas Riisberg. “Hoiame kõikidel sihtkohtadel hoolega silma peal, saame infot erinevatest kanalitest ja oleme igapäevaselt ühenduses oma heade koostööpartneritega ning esindajatega nii Eestis kui ka välismaal.“