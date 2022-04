APRILLI REISISOOVITUSED | 10 kohta, kuhu just praegu sõitma peaks

Juba tuttav Tai ja selle pealinn Bangkok on alati suurepärased reisisihtkohad. Aprillis kõigub temperatuur +30 kraadi ringis, mistõttu saab aega veeta arvukates suurtes kaubanduskeskustes, templites ja jõel sõitvatel restoranlaevadel. Linn on hea peatuspaik teel riigi randadesse.

Hästi korraldatud ühistransport ning selgelt tähistatud teed julgustavad linnast ka veidi kaugemale sõitma. Umbes 40 km kaugusel asub Keukenhof, lilleparadiis, kus kevadel kasvab umbes 7 miljonit lilleõit. Aprillis tähistatakse ka Koningsdagi, Kuningapäeva, mil kogu riik pidutseb ja tänavad on täis kirbuturge ning meeleolukaid esinejaid.

Kaasaegses Amsterdamis leidub hulgaliselt muuseume, restorane ja kauplusi, mis teevad linnast aastaringselt ideaalse reisisihtkoha. Hollandit iseloomustavad õitsvad lilled on kõige kaunim vaatepilt just aprillis. Seega on Amsterdam parimaks kevadiseks kohaks, kuhu suunduda. Põllud on täis rõõmsavärvilisi tulpe ning selle kõige imetlemiseks läheb vaja vaid jalgratast.

Casablanca koloniaalstiilis arhitektuur on imetlemist väärt. Selles Maroko moodsaimas linnas aega veetes võib külastada Hassan II mošeed, teha sisseoste Quartier Habousi naabruses, nautida restoranides pakutavaid hõrgutisi ja osaleda mitmesugustel üritustel. Casablancast saab ette võtta ka päevaseid ja õhtuseid väljasõite kõrbesse, et nautida näiteks õhtusööki tähistaeva all.

Lääne-Aafrika rannik on kõige kuumem suvel, ent aprillis ootab turiste veel mõnus soojus. Casablanca, aga ka ehk trendikamad ja meeleolukamad Fez ja Marrakesh on suurepärased kevadsihtkohad, mis pakuvad turistidele täiuslikke liivarandu, head toitu ja mitmesuguseid elamusi.

Turistide hordid pole veel vallutanud populaarsemaid vaatamisväärsusi, seega on igaühel ruumi nautida kevadet, soojust ja just seda, mida süda ihkab. Aafrikaski on soojakraadid veel täiesti talutavad.

Aprilli keskpaigas (ametlikult 13.-15. aprillil) domineerib Bangkokis Songkrani festival, mille peamine eesmärk on meelelahutuste pakkumine. Kuuma aprilli muudab talutavaks mänguline veesõda. Pangad ja väiksemad butiigid sulgevad oma uksed ning tänavad täituvad pidutsejatega. Kohalike jaoks on see soodne aeg maal elavate sugulaste ja ka templite külastamiseks.

Kopenhaagen, Taani

Värske kevadine õhk ja avanevad terrassid teevad aprillis jalgrattasõbralikust Kopenhaagenist paeluva sihtkoha. Linna kuulsaim vaatamisväärsus Tivoli alustab oma suvehooaega aprilli esimestel nädalatel. Lastega peredele on see ideaalne koht muuseumide ja planetaariumi külastamiseks. Siin on suurepärased ostuvõimalused täiskasvanutele, hea restoranide valik ja pingevaba ning sõbralik atmosfäär.

Kopenhaagenit on tore avastada rentides jalgratta ning tehes ühepäevareisi Kronborgi lossi, jalutades mööda randa arhitektuuri ja parke imetledes või lihtsalt istudes ühel linna arvukatest terrassidest inimeste sagimist vaadates.

Zermatt, Šveits

Kevadine suusapuhkus on tore asi eriti nende jaoks, keda huvitavad rohkem suusatamisele järgnevad ettevõtmised kui puuderlumi ise. Šveitsi Alpides Matterhorni lähedal asuv Zermatt on aprillis Kesk-Euroopa üks parimaid suusakuurorte, kuna see asub piisavalt kõrgel ning lund on seal alati.

Kui lihavõttepühad välja arvata, on Zermatt aprillis vaiksem ja odavam kui kõrghooajal. Tõstukite ja baarilettide juures pole pikki järjekordi ning terrasse soojendab mõnusalt kevadine päike.

Boston, USA

Puhas ja terviklik Boston USA idarannikul on idülliline sihtkoht eelkõige linnahuvilistele. Ajaloolised hooned, rohetavad pargid ja põnevad muuseumid pakuvad meeldivaid elamusi.

Aprillis täitub Boston jooksjatega, sest maailmakuulus Bostoni maraton toimub igal aastal Patriots Day (Patriootide Päeva) ajal — aprilli kolmandal esmaspäeval.

Madeira, Portugal