SeiklusFest Ida-Virumaal tuleb taas!

SeiklusFest vallutab selgi korral Eesti Kaevandusmuuseumi ja Aidu karjääri alad. Festival koosneb seiklusmaa karikast ja seiklusmatkast , mis on omakorda läbi põimunud seiklusmaa messi väljapanekutega. Festival viib seiklushimulise osaleja rännakule mööda pruuni kulla radasid.

SeiklusFesti projektijuhi Ingrid Kuligina sõnul saab iga seikleja ise valida, kui pikka rada ta läbida soovib — peaasi, et teekond kuni nelja tunni sisse ära mahub.

Seiklusmatk sobib rahulikumale kulgejale, kes liigub samuti kaardi järgi, kuid vallutab punkte rahulikus tempos. Rahulik tempo ei tähenda aga, et põnevusega allahindlust tehakse — igas punktis ootab üllatus,” räägib Ingrid Kuligina. „Seiklusmaa karikas on pigem mõeldud seiklushundile, kes tahab mõõtu võtta. Tal tuleb rogaini raames lahendada erinevaid nuputamis-, leidlikkus- ja osavusülesandeid.

Seiklusmaa mess laiub üle terve festivaliala. Sellest võtavad osa Ida-Viru turismiklastri partnerid, kelle messiboksid on ühitatud seiklusmaa karika ning seiklusmatka kontrollpunktidega. „Seega, lisaks aktiivsele liikumisele saab matkarajal infot Ida-Virumaa rohkete ajaveetmisviiside kohta,” toob Ingrid välja.

Esmakordselt on avatud Eesti Kaevandusmuuseumi pimekäigud ja inimesed on oodatud ka päikeseloojangu matkale. Lisaks toimub koostöös MatkaSpordiga moesõu, mis tutvustab matkariideid läbi aegade.

Samuti on ürituse raames mitmeid ägedaid eripakkumisi näiteks majutusele.

SeiklusFestile tasub tulla juba eripalgelise asukoha pärast. Endisest tööstusmaastikust on saanud tõeline matkajate paradiis, nii et taaskasutus selle sõna parimas mõttes on Ida-Virus juba ammu tuttav.