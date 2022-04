Kodumaale tagasi, aga kuidas edasi? Kogemuskohtumised aitavad Eestisse naasejatel taas siinse eluga kohaneda

20. aastat Lätis ning periooditi ka Iisraelis ja Belgias elanud 42-aastane tallinlanna Airi Kärtna pöördus tagasi Eestisse 2020. aasta alguses. Tagasipöördujate kogemuskohtumistel on ta osalenud kaks aastat. “Eriti tähtis on selline tugi alguses, kui elumuutus ja tagasi Eestisse tulemine tekitavad suurt stressi. Nende kahe aastaga olen näinud, et inimesed grupis vahelduvad — mind rõõmustab, et inimesed on leidnud tee gruppi, saanud sealt infot ja õlatunnet ning siis edasi liikunud. See on oluline peatuspunkt. Emotsionaalne ja praktiline tugi nendel kohtumistel on tagasipöördujale olemas ja see on kohanemisel uue eluga väga oluline,” leiab ta.