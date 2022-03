BRASIILIA REISIPÄEVIK | See hotell ei olnud mõeldud turistidele ööbimiseks — siia tullakse hoopis teisel eesmärgil

Turisti välimääraja

Viimased päevad Brasiilias veetsin Rios. Külastasin kohalikku turgu, kirikuid, raamatukogu, käisin Lebloni ja Copacabana rannas. Liikusin ringi päris palju jalgsi, sest ilm oli suurepärane ja mul oli kohalik giid ehk sõbranna kaasas. Kõndisime ühe vaatamisväärsuse suunas, kui ta andis ootamatult märku, et pööraksime otsa ringi.

„Seal pargis olid mehed, kes rääkisid omavahel, et meil on iPhone’id ja kindlasti ka sularaha.”

Ma ei tundnud kordagi, et Rios oleks kuidagi ohtlik või peaksin väga pingsalt jälgima enda ümbrust, kuid reisil olles räägiti igasuguseid hoiatavaid lugusid. Kohalikud ei soovitanud telefon nähtaval kohal ringi liikuda, sest on olnud juhuseid, kus vargad on jooksu pealt tõmmanud selle inimestelt käest. Ühel meesterahval juhtus nii, et ta istus taksos ning punase valgusfoori tule ajal varastati telefon lahtise akna kaudu. Ta ei jõudnud isegi reageerida, see kõik oli toimunud välkkiirusel. Ma sain pidevalt noomida oma sõbrannalt, kui poes maksmiseks võtsin välja kogu sularaha, et täpne summa lugeda. Ta palus kasutada kaarti ostude eest tasumiseks ja viimase variandina maksta sulas.

„Sa ei taha seda, et ümberringi inimesed näeksid, kui palju sul on raha kaasas. Vargad suhtlevad üksteisega ja võivad märku anda, et üks rikas turist liigub sealkandis.”

Ma muidugi pööritasin silmi selle jutu peale, aga mõistan, miks inimesed võivad olla paranoilised. Suurlinnas juhtub igasuguseid asju.