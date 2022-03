Riik investeerib 14 miljonit eurot 91 uude turismitootesse üle Eesti

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on kriisiaastad motiveerinud turismiettevõtjaid põhjalikult oma äris innovatsiooni tegema. „Riik on investeerinud viimase kolme aasta jooksul turismi rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisse nii toetusmeetmete kui ka mitmesuguste arenguprogrammidega kokku 26,5 miljonit eurot. Need aitavad turismiettevõtjatel väga kiiresti muutunud maailmas oma teenuseid digitaliseerida ja külastaja tänastele vajadustele vastavaks disainida, külalislahkust arendada ja äriprotsesse ümber kujundada. Jätkame Eesti turundamist kvaliteetturismi sihtpunktina,“ ütles Sutt.

Turismi tootearenduse toetuse jagamisel said rahastuse kõik positiivse hindamistulemusega taotlused. „Toetusesaajaid jagub igasse Eesti maakonda, eriti aktiivsed olid taotlemisel kogu Lõuna-Eesti ja suuremad saared. Teemadest on väga hästi kaetud aktiivne puhkus ja kultuurielamused, samuti on oodata põnevaid elamusmajutuse arendusi. Ajaga kaasas käies mõeldakse peale puhkamisvõimaluste ka sellele, kuidas kõnetada klienti, kes tahab Eesti kaunis looduses teha kaugtööd," ütles turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Turismi tootearenduse toetus on mõeldud uute turismitoodete loomiseks ja olemasolevate arendamiseks, et need looksid suuremat lisandväärtust, tõstaksid Eesti turismitoodete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja aitaksid taastada meie turismiteenuste eksporti kriisieelsele tasemele. Toetuse abil arendatavalt tootelt eeldati suunatust otse lõpptarbijale, reisimotivatsiooni loomist või külastusaja pikendamist, eristumist teistest turismitoodetest ning digi- ja rohepöörde trendide järgimist.