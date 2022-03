Viimane aeg külastada! Vaatamisväärsused Eestis, mis on vaikselt hääbumas

Nõukogude aja jäljed

Tallinnast mitte kaugel leiad looduskauni ja turistidest puutumata . Saare peamised vaatamisväärsused on kitsarööpmeline raudtee, Taani kuninga aed, Nõukogude Mereväe miiniladu, erinevad merekindlused, rannarootsi ja surnuaed. Saarel olles vaata üle ka pika ajalooga Kohapeal saab ringi liikuda jalgsi, ratastel, nõukogudeaegse transpordi ja isegi rongiga. Matkarajad on erineva raskusastmega.

oli nii endisaegse Vene Impeeriumi kui ka Nõukogude Liidu üks olulisemaid sõjaväebaase. Tule ja vaata, kuidas on tänaseks muutunud kunagise Nõukogudemaa suurima tuuma-allveelaevnike õppekeskuse asupaigaks olnud linn. Tutvumist on väärt peahoone, mis on ehitatud omanäolises kroonuhistoritsismi stiilis ja kõige algupärasemal kujul säilinud seda tüüpi jaamahoone Eestis.

oli tavalise inimese jaoks Nõukogude armee tegevuse tõttu pikalt suletud. Seepärast võib öelda, et tegemist on omamoodi põneva ja salapärase paigaga, mille kohta räägitakse legende nii müstilistest allveelaevadest kui ka sõdurite poolt leitud UFOst. Aga Pakri pakub avastamisrõõmu ka looduse- ja kultuurihuvilistele. Siin on pankrannik, omanäoline , liigirikas linnustik, taimeharuldused ning metsloomad.

Aeg on peatunud

Legendaarne asub Pärnumaal. See on muinasaegse struktuuriga sumbküla, mis tänapäeval mahajäetud. Kõikjal on ehitusmaterjaliks kasutatud paekivi ning hästi on vaadeldavad erinevat tüüpi külaehitised.

Kas tead, milline saar on suuruselt Eesti neljas? Vihjeks võib öelda, et saare nimi on tulnud Islandi viikingi Orm (ehk madu) järgi. on mõnus ette võtta jalgrattatuur, mis viib läbi rannarootslaste põliskülade, kauni looduse ja kohalike vaatamisväärsuste.