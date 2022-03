Puhkus Euroopa 2022. aasta kultuuripealinnas Kaunases: mida põnevat seal sel kevadel näha saab?

Lisaks sellele seab üks maailma üks tuntumaid tegevuskunstnikke, Serbiast pärit Marina Abramović, Kaunases üles soolonäituse “Memory of Being”, mis põhineb tema sarjal “The Cleaner”. Märtsist juulini toimuv näitus on videoinstallatsioon, mis tutvustab Abramovići kunstiteoseid 1960. aastatest tänaseni, ikoonilist manifesti ” An Artist’s Life Manifesto ” ja tema unikaalseid loomemeetodeid.

Üks suurimaid sündmusi Kaunase kevadises kultuuriürituste nimekirjas on The Confluence — teine osa triloogiast “Contemporary Myth of Kaunas” ehk “Kaunase kaasaegne müüt”, mis hõlmab kõiki 2022. aasta sündmusi: festivale, kontserte, näitusi ja muid ettevõtmisi. See leiab maikuus aset Leedu kahe suurima jõe Nerise ja Nemunase liitumiskohas. Veekogud on Kaunase ühed silmapaistvamad osad ning neid kutsutakse ka linna sünnipaigaks.