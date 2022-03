Mis üritused toimuvad üle Eestimaa sel nädalavahetusel? Vaata järele!

Eesti Ornitoloogiaühing kutsub märtsi viimasel pühapäeval kõiki linnuhuvilisi osalema linnuvaatluspäeval, et selgitada välja Eesti kõige linnurikkam linn! Osaleda saab nii üksi kui ka pere või sõpradega. Linnuvaatlusi tuleb teha vabalt valitud Eestimaa linnas ning kirja tuleb panna kõik seal 27. märtsil kella 5-13 nähtud ja kuuldud linnuliigid. Üles tasub märkida üksnes need linnuliigid, kelle äratundmises osalejad täiesti kindlad on.

Kevadises meeleolus on jätkuvalt ka loomaaed: veel sel pühapäeval saab vaatama minna, kuidas korraldavad loomaaia asukad oma pulmamänge.

Laupäeval kutsub Tartus Eesti Rahva Muuseumi Eero Epneri kuraatorituur „Värvide ilu". See tutvustab Põhjamaade üht suurimat erakunstikollektsiooni, mis kuulub Enn Kunilale. Pühapäeval toimub ERMis I Eesti rahvusvaheline puhkpillidirigentide paraad. Musitseerib puhkpilliorkester Tartu, dirigendid on Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Kreekast ja Ungarist. Suurepärane võimalus vaimustuda puhkpillimuusikast, mida tänapäeval ei kuule just sageli. Kontsert on tasuta.

Lastega tasub Tartus väisata Hullu Teadlase eksperimendihommikut: sel laupäeval uuritakse aasta looma 2022 ehk pruunkaru eluviisi, suurkiskja olulisust meie looduses ning kuidas karuga metsas kohtudes õigesti käituda. Meisterdatakse paberist pruunkaru.

Tihe programm on Tallinnas Fotografiskas: pühapäeval annab Mari Jürjens soolokontserdi „Kevad" ning samuti pühapäeval saab tulla oma lemmikuga Aleksei Turovski tuurile. Näitusel "Lemmikud" on väga lai ampluaa teoseid mitmesugustest koduloomadest, muu hulgas käsitlevad need sarnasusi inimeste ja loomade vahel. Lisaks on Fotografiskas ülal Kaupo Kikkase näitus „Sisekosmos": mustvalgeid fotosid vaadates saab koos fotograafiga mõelda inimeseks olemise sürrealistlikkuse üle. Jätkub ka näitus „Vogue, araabia erinumber", mille teemaks on araabia stereotüüpide kummutamine.