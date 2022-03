LENNUPILETITE OSTUKORV | 40 odavaimat lendu algusega Tallinnast, mis praegu saadaval

Võimaluse korral on eelistatud mugavaid ümberistumisi ja täiendavate ööbimiste vältimist. Seepärast võib alati leida veelgi odavamaid hindu, ent need tulevad millegi arvelt, mis võivad muuta paljude reisiliste jaoks lennupiletid kasutuks.

Lennupiletite hinnad muutuvad reaalajas. Eelmise ostukorviga võrreldes on toimunud suured kõikumised. Suve saabudes on keskmine hinnatase tunduvalt kasvanud. Siiski on jätkuvalt saadaval võrdlemisi odavaid otselende lennukompaniidega nagu Ryanair ja Wizz Air.