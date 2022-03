Eestlaste lennud tühistati, tagastamisele kuuluv raha seisab aga blokeeritud pangakonto väravate taga

Mõned päevad hiljem teatas TT Baltics oma sotsiaalmeedias, et ei kasuta enam TUI kaubamärki. "Kinnitame, et see muutus ei mõjuta kuidagi meie tööd või meie seniseid kohustusi," kirjutasid nad ning lubasid täita lepingutest tulenevaid kohustusi nagu alati. Paraku nii see ei õnnestunud.